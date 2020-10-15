抗疫屋企變Call Centre　楊張新悅照顧家人勞心勞力

名媛楊張新悅出席有機零售商活動，講到疫情下的生活，她笑言開番學就好：「之前4個小朋友喺屋企網上上堂，我要睇住佢哋好難，要阻止佢哋有任何溝通，專心上堂，又要阻止兩歲嗰個行去家姐度，屋企好似變咗Call Centre咁，有一個位每人攞住耳機咁上堂。」

她說現時孩子們更珍惜上學：「之前佢哋唔想返學就會詐病，疫情期間就發覺喺屋企仲辛苦過返學。」問一家人留在屋企可會增加拗撬？她說：「佢哋相處都幾融洽，我係照顧佢哋要勞心啫。（老公有冇幫手？）佢淨係每朝講句『辛苦你啦』，所以依家佢哋返學我就可以抖下，真係有甩難嘅感覺。」

講到有機產品，她一直是支持者，亦有幫手將香港本地農作物變成有機產品，希望有更多人參與支持。問可會搞有機產品生意？她說：「我係4個小朋友嘅媽媽，真係冇可能研發到新嘢，仲有個得兩歲，可能過多幾年，等佢上小學先考慮，依家都係幫手推廣。」

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