被當成八公！黎耀祥談被出賣經歷

「視帝」黎耀祥和阮兆祥主持的節目《雙祥見》，今集談到曾被出賣的經驗。黎耀祥談到出賣的經歷，源於一次拍古裝期間一位男演員在製作上諸多要求，令各演員需重新適應，誰知此消息在拍攝中期外傳，更有報紙出新聞，他說：「報紙大字標題寫某某某某很麻煩。（某某某某四個字，他是複姓嗎？歐陽震華嗎？）你當係，但唔係佢，總之是某某好麻煩，報章出了報道，篇幅很大，當時好多人話係我講，我梗係知道唔係自己講出去，我又唔知道係邊個講，當時搞到好大件事，連被人講嗰位演員都以為係我講。（點解知道佢覺得係你做？）因為佢言語中單打。」

他百思不得其解，為何會誤會是他，於是到處打聽下終於發現是另一位演員所為。在黎耀祥分享的過程中，阮兆祥更「發動」主持人的技能逼供主角，一度令黎耀祥大叫：「你一定要問咁多咩？」阮說希望可以問多點資料讓人聯想到是哪一位演員，場面十分搞笑。

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