iPhone 12最強保護　換機換埋電話殼

Gadget迷望穿秋水，終於等到Apple正式發布本年度最新電話型號iPhone 12，而且更一口氣推出iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max四款型號，各款型號的相機功能及屏幕尺寸相信可以全方位滿足不同Fans需要。作為全球最具人氣的個人化電子配件品牌CASETiFY亦不敢怠慢，立刻跟隨Apple步伐發布CASETiFY有史以來最具規模的電話殼系列，為最新iPhone 12各型號推出超過15種以上的配色選擇，當中包括有強悍防摔電話殼2020系列、特強防摔電話殼系列及皮革電話殼系列，分別採用品牌專利QiTech緩震物料、可循環使用聚酸酯物料及可分解再生純素皮革製成，擁有極佳保護性，可以完美包覆iPhone 12各型號的玻璃屏幕邊框，而且背面鏡頭孔外圍加入標誌性吸收閃光燈的鏡頭環（Flash-Absorbing），可以讓你最新入手的iPhone 12出色拍攝功能全面發揮，橫竪幾千蚊換新電話就千祈唔好慳幾百換埋個電話殼，抵過你買AppleCare！