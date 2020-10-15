【光速掘金】張栢芝3日拍5廣告

張栢芝早前在深圳完成14日隔離後即投入工作，利用3日時間，一口氣拍攝5個廣告，極速吸金！而她的造型亦相當百變，包括型格殺手、古典美人等，最亮眼當然是穿上黑色緊身皮衫代言「手游」，全身零贅肉，身材Fit爆！拍攝期間，她還要應付打戲，整套動作利落有力，功架不俗。

近期苦練普通話的她，又在20秒內讀出「水蛇春」咁長的急口令式對白，效果相當好，成功搣甩一口「港普」！

食糖水保靚樣

由於是次72小時掘金之旅行程密麻麻，栢芝要把握時間，當中拍護膚品廣告時施展「光速換衫」法，極速轉Look之餘又挑戰踩滑板，一顯身手。

而栢芝拍下的短片最近陸續放上網，被讚皮膚及身材均保養得宜，全因她平日做足工夫，勤做運動兼食得健康，在深圳隔離期間，她更不時煲滋潤糖水補一補，為了靚靚絕不偷懶！

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