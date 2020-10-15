陳庭欣外賣不叫自來　徐榮買疑似假蛋照食

最近有網友在將軍澳一商場內的連鎖茶餐廳以58元買外賣乾炒牛河，回家打開後發現只有3片牛肉，即時引來熱話。藝人們又有沒有遇過特別的經歷？

藝人陳庭欣表示：「我喺出面叫外賣又冇啲特別奇怪經歷，反而有次比較古怪，有一日下午管理處打電話上嚟，話有外賣送嚟我屋企，我諗咗好耐，我冇嗌外賣喎！但我姐姐已經好快走咗落去攞，我睇吓張單，真係寫住我個樓層同單位，但我真係冇嗌外賣嘛，攞番落去管理處，後尾管理處發現原來係住樓下兩層單位，唔知點解寫錯咗地址，好彩搞清楚，如果唔係可能我太肚餓嗰刻，就會幫佢食咗！」

無綫藝人徐榮說：「試過喺超巿買一盒雞蛋，本身鍾意食烚蛋，返到屋企用水烚，點知烚完出嚟，隻蛋係一條條，唔係一舊舊，似肉絲咁，唔知啲蛋真定假，但味道差唔多，可能唔同品種，我唔鍾意浪費食嘢，所以冇丟，最後都食晒成盒，好特別。」

性感女神張曦雯說：「試過叫漢堡包，個餐一定有薯條，呢樣係最期待，點知拎返屋企先發現冇咗包薯條，好失望，好似成個餐唔complete咁，不過到食完個包已經飽晒，唔想再食啲夢條，所以最後都冇追番。」

女星何佩瑜說：「試過有次叫外賣魚蛋河，但係嚟咗牛丸河，咁本身唔食牛，退錢又太複雜，又要打電話解釋、又要換過，唔想浪漫時間，最後惟有食齋河。」

英皇藝人李靖筠笑言：「我係一個外賣愛好者嚟，成日都叫外賣，但係試過有一次用App叫外賣，因為我個位置收唔到電話，但係佢一直冇發短訊嚟，然後話到咗，但話我冇人應門，仲直接收咗我錢，搞到冇飯食，惟有寫Email投訴！」

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