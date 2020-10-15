高宮麻里　艷壓四方城

得閒嗰陣有冇約埋朋友一齊打吓麻雀呢？雖然係呢種牌類遊戲係中國嘅國粹，但喺日本都好流行，當地仲有麻雀聯賽同埋職業選手添！近期再戰寫真界嘅巨乳美人高宮麻里，原來都擅長攻打四方城，面對呢位咁具殺傷力嘅雀友，真係要小心荷包大出血！

美艷動人

今年31歲嘅麻里，樣貌娟秀，女人味甚濃，求其拋個媚眼，都會令唔少男人冷靜唔到，面紅、心跳加手震，點會集中到精神打牌呢。麻里仲有一個令男人瘋狂嘅賣點，就係一副被雪白肌膚包裹住嘅極品胴體，當中又以一對天然飽滿嘅G Cup美乳最吸睛！

講起呢位甜姐兒嘅近況，原來佢之前休息咗差唔多兩年，最近再次喺寫真界蒲頭，最新推出嘅寫真碟叫《九寶蓮燈》，由I-ONE出品。乜嘢係「九寶蓮燈」？即係我哋廣東人打牌講嘅九子連環，點解會用嚟做碟名，原來係同麻里嘅強項有關！話說麻里早喺2010年已經開始以職業麻雀運動員身份發展，現時隸屬於KONAMI麻雀格闘倶樂部。至於佢嘅牌技又如何？我諗應該都唔錯啩，皆因佢出道以來喺麻雀比賽贏過唔少冠軍，例如第11屆女流MONDO杯、第8期夕刊富士杯麻雀女王決定戰等等，絕對係美貌與實力兼備！

高宮麻里

年齡：31歲

身高：5呎1吋

三圍：33G-24-34