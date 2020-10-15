女人有咩招數令男人心動？靚樣？豪乳？抑或巨股？如果你係股迷嘅話，今次介紹嘅3套作品定必啱你心水，事關套套都係以一班愛出「股惑」嘅狂野索女作招徠，加上佢哋喺床上嘅演出勁賣力，確實唔係個個男人都頂得順呢！

五美爭妍

由片廠Elegant Angel推出嘅《Tremendous Asses》，打正旗號以巨臀為賣點，而為咗凸顯盛臀嘅魔力，影片力邀Skin Diamond、Gabriella Paltrova、Mischa Brooks等5位喺美國四仔界出晒大籮嘅脫星壓陣，佢哋嘅床上作風又夠晒狂野，當中又以Mischa Brooks嘅騎乘工夫最掂，連資深男脫星都畀佢徹底征服。

青春籮霸

美國四仔界雖然有唔少巨臀脫星，但好少見到一套作品集合多位青春逼人嘅籮霸級美女，所以呢套由Evil Angel炮製嘅《YA! Young Anal》，絕對係股迷不容錯過之作。影片由四仔名導Pat Myne主理，演員陣容包括Chanel Grey、Emma Hix、Adria Rae等7位美女，佢哋嘅平均年齡只得22歲，真係好Young！不過，咪睇佢哋年紀輕輕，除咗有驚人嘅身材，床戰經驗亦相當豐富，加上肉搏一刻完全唔錫身，絕對可以用「活力四射」嚟形容呢套作品。

巨臀放題

有乜嘢比巨臀脫星嘅演出更吸睛？咪就係有超過10位巨臀脫星一齊演出囉！呢套由Wicked Pictures推出嘅《Sexy AF》，以大堆頭為賣點，搵嚟Penny Pax、Whitney Wright、Victoria June等12位巨臀脫星粉墨登場，對觀眾嚟講，睇片過程好似享受緊一餐巨臀放題，係咪好正好滿足呢！除咗人數夠多，呢班脫星仲係好砌得，所以片長有4粒鐘咁多，等佢哋可以盡情發揮！