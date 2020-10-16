吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時

宜：掃舍、拆卸、理髮

忌：嫁娶、開業、修渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、5、7、0

幸運顏色：黄

生肖指數 是日吉星：雞

鼠：↑ 與家人相處愉快，今天是最好的時機向他們表達你對他們的關懷之情。

牛：→ 若感到人事紛亂之時，不妨多翻閱講解辦公室政治的書籍，助事業發展。

虎：→ 工作計劃進展過於緩慢，提起幹勁快完成吧。否則只會換來同事的不滿。

兔：↓ 被人誤會的感覺很不好受；令你的工作自由度減！遇不公平事，宜忍耐。

龍：↓ 處理事情時，不易找到當事人。與合夥人可能因錢銀分配不均而口角。

蛇：→ 有些事情你控制不了，倒不如順其自然，由它發生，說不定結果是好的。

馬：→ 過分勢利的話，只會令人覺得討厭，財運亦會因此而下降，要多加留心。

羊：→ 處理任何的問題時，別太先入為主，最好能客觀一點，事情更容易成功。

猴：↑ 只要有充足睡眠，今天就不會錯失良機，事業暢順無阻。藍色有助運勢。

雞：★ 好好利用今天獨有的財運，可作一些投資買樓事宜，長線投資會有收穫。

狗：↓ 是日沖煞，這天在多方面都要耗財，無論怎樣節儉，仍改變不到結果呢！

豬：→ 良緣稍縱即逝，錯過對方才覺得後悔，但一切已太遲。還是向前看吧！

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：感情生活將較愜意，溝通情況將較平穩和順，趁戀愛運回穩，宜多交流、多約會。

金牛：精神狀態雖不太暢旺，但事業、工作及財運轉佳，不乏發展良機，宜保持積極。

雙子：桃花及戀愛運回升，人氣極佳，親子及感情關係較佳，多交流有助增進情誼默契。

巨蟹：精神狀態轉佳，士氣極旺，情緒亦持續回穩，家庭運和順，多交流可望得到支持。

獅子：社交運極佳，聯誼會友將較能盡興，趁機多交流，將有利增廣見聞及加強人脈。

處女：事業及工作運回升，求職、轉職及謀事等機遇不乏，宜積極。但開單等需予耐性。

天秤：人氣直線上升，情緒及家庭運明顯回穩，出門、出勤、公幹及旅行等貴人運佳。

天蠍：精神狀態轉佳，夫妻運較和順，計劃生育的朋友，宜善用公餘，享受溫馨好時光。

人馬：社交及戀愛運極佳，婚姻及感情較佳，宜與伴侶多約會、多交流，可助增進情感。

山羊：事業、工作及財運轉佳，宜把握發展良機。但人事變動或會較頻，宜保持靈活。

水瓶：桃花及戀愛運極佳，出勤、旅行、出門及公幹等較易招引艷遇，但需擇善而行。

雙魚：人氣及情緒甚為暢旺，家庭及婚姻生活亦甚愜意，宜善用公餘盡情享受私人空間。

預測：國際局勢持續緊張，宜多作儲備、儲蓄，檢討醫療及保險等計劃。