東方日報C1：范冰冰為《華鼎獎》站台有阻滯齋坐成晚黑面離場

現年39歲的范冰冰自逃稅風波後，積極鋪路全面復出，前晚更一身盛裝遠道到澳門出席《華鼎獎》。賽前有指冰冰負責壓軸頒發大獎，怎料大會臨時以「流程」有變為由，令她慘被飛出頒獎嘉賓之列，一直齋坐的她大失所望， 未完場已面燶燶走人！

內地女星范冰冰近期動作多多，為復出之路搏到盡，前晚更獲邀到澳門出席《第27屆華鼎獎》，狀態十足的她穿上黑色露肩長裙，以大波浪曲髮艷壓全場，由於冰冰久未出席大型頒獎禮，現場不少嘉賓對她的現身感到十分驚訝，但見她重新振作都替她開心，而內地網站也紛紛盛讚她風采依然，有網民留言指期待她站台。有消息指冰冰當晚擔任壓軸頒獎嘉賓，獲安排頒發終身成就獎，她對此亦非常期待，踏上紅地氈時大方接受媒體訪問，重提自己跟華鼎獎的淵源：「2013年獲得華鼎獎最佳女主角獎，今年我更以特邀嘉賓身份，回到華鼎獎！」還指演員之路漫長，會繼續努力加油！

李彩華：有工作人員陪佢走

本來一切看似順利，冰冰畀足面坐足全晚等上台，無奈最終因大會流程有變，令她擔任頒獎嘉賓一事告吹！其實去到尾聲時，她才突然接到通知不用上台頒獎，未待頒獎禮完結便拉大隊離開，當時冰冰的舉動令場內人士大為側目，指她面露不悅之情。雖然大會解釋是流程有變不用冰冰上台，但最終獎項照頒只是改由他人頂上，眾人對安排感莫名其妙。

藝人李彩華（Rain）前晚亦獲邀出席《華鼎獎》，更與范冰冰坐前後排。對於冰冰未待頒獎禮完結便離開，Rain說：「係啊！因為佢走嘅時候有工作人員陪住，有啲聲音所以我留意到。（咁你知唔知佢原本係咪頒獎嘉賓？）喺現場聽到有人提過吓，但之後唔知係咪改咗，因為我頒嘅獎都唔同咗，唔係原本安排要頒嗰個，唔知佢係咪都臨時改咗。」

另外，Rain當晚與曾合作過的內地演員兼柏林影帝王景春同坐，當對方奪得華鼎影帝後，不忘送上祝賀。

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