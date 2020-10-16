泳兒生日收酒店Staycation　男友嬲豬審問

新冠肺炎襲港逾大半年，娛樂圈深受「其害」，所有活動、演唱會、拍攝通通叫停，直至今晚，終於迎來疫後首個公開音樂會，12個表演單位，泳兒、陳柏宇、林二汶、鍾舒漫、鍾舒祺、陳健安等齊集旺角麥花臣，演繹12首由36位新晉音樂人共同創作的作品。

因禁聚令仍然生效，大會遵守5成入座率規定，只派發一半、共800張門票，而每位觀眾入場時先要量體溫、用消毒搓手液，臨進入會場前更獲派發一包五個口罩及搓手液，然後場內再兩個、兩個隔住坐，做足防疫措施。

音樂會甫開始先有大合照環節，近70位歌手兼創作音樂人一同上台，所有人均戴上口罩，觀眾一見到偶像現身即興奮不已，可見已「餓」騷多時，未唱就已經畀足Hyper反應，現場氣氛高漲！未幾，12個表演單位輪流上台除罩演唱，但一唱完就即刻戴番口罩落台，而身後的樂手全部都罩不離口。

泳兒受訪時指自今年1月於馬來西亞演出後，就一直冇出席公開唱歌活動，故今晚能參與疫後首個有觀眾的音樂騷相當興奮，並表示為確保安全，帶備十個口罩、五支消毒酒精旁身，問到演唱時可會出動私家咪？她說沒有：「大會話啲咪都會消毒，自己都好安心，有叫我哋做足防疫措施。（叫你哋唔好落台握手？）呢個冇安排，都係入場前量體溫、用消毒搓手液、上台戴口罩，不過大會話唱嗰陣可以唔戴。（你會唔會戴？）未必會，戴咗覺得會影響唱歌效果，盡量企遠啲，唔好太近啲樂手，已經叫定助手當我唱完一落台就遞個口罩畀我。」

講到今日是她的生日，笑言音樂會是最佳的生日禮物：「聽到啲觀眾嘅歡呼聲好興奮！知道佢哋都渴求咗好耐。」續冧爆收到一份神秘的生日禮物，但竟然不是髮型師男友送出：「有個蛋糕同埋可以去酒店Staycation，有問男友係咪佢送，佢話唔係，仲Feel到佢有啲嬲嬲哋問係邊個送、男定女，最後原來係一位識咗好耐嘅新加坡女友人送。（生日同男友去Staycation？）要做嘢呀！朋友『搶閘』送咗呢份禮物，唔知佢有咩驚喜。」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc