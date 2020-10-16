【特約報道】經常坐在電腦前工作、長時間低頭玩手機，做這些動作時，很多人都不自覺地整個人從背到手都縮起來。長期的不良姿勢，會令胸肌和背部肌肉失調，形成駝背。駝背讓人看起來虎背熊腰都跑出來了，更會造成身體各部位痠痛、甚至內臟下垂。

人最自然的姿勢，是身體筆直勻稱的狀態，血氣才能暢通，基礎代謝才會好。一旦駝背，應該用的筋肌骨骼，沒得到正確伸展和運用，肩頸筋骨肌肉縮起來，脊椎或椎間盤移位，肌肉變得鬆弛，久而久之，身體骨骼歪歪斜斜，造成肌肉分布不均，脂肪全走到錯誤部位。

若情況持續，關節的活動幅度會縮窄，局部肥厚脂肪會干擾經脈氣血運行，例如駝背造成的背部脂肪，會壓迫脊椎兩側的膀胱經，造成排水排毒不暢、毒素堆積，易引致肥腫大肚腩。身體長期彎曲，臟器往下擠壓，會影響器官功能的正常運作。臟器功能會變弱，導致循環變差，最終假肥變真肥，同時失去健康。

現代人最常見的問題是肩頸痛、駝背，宜多做開肩運動如瑜伽。瑜伽較多伸展動作，例如貓背伸展式能紓緩肩胛骨的僵硬感，緩和背部的酸痛，還能促進腋下淋巴的流動，代謝體內毒素，內臟也能充分的休息，有效解決水腫。持之以恒，更能練出好看的一字美肩，肩膀線條明顯變得纖細。

多做開肩運動，更能激活好脂肪。2009年科學家發現，成年人體肩頸背部含有少量啡色脂肪，這些啡色脂肪是「好脂肪」，屬於活發性細胞，有發熱、保持體溫的功效，能增強代謝，燃燒卡路里。暖敷、運動肩頸背，或是做一些溫熱性的按摩，均有助活化肩頸背的啡色細胞。中醫亦認為肩頸是接駁頭和身體的樞紐，上注於頭部和面部的血液都要經過肩頸，肩頸氣血暢通，面容不再浮腫、臉色更顯紅潤。我早前在公司做完拉筋按摩，肩頸馬上放鬆了，面色黃氣也沒有了，回復透白感覺。

「骨正筋柔、氣血自流」，保持正確姿態，自然能開肩解痛，還能讓血管返老回春，使氣血暢通。正骨、正脊，脂肪也不易聚集在肚腩。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。