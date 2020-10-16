父女一齊崩牙！陳柏宇揭囡囡撞爆牙原因

歌手陳柏宇（Jason）現身旺角麥花臣場館，參與疫後首個音樂會，他表示自疫情肆虐後，就減少工作量，影響收入，抵死笑話：「乞食咁滯！畀1蚊我都會要，哈哈！（咁囡囡啲奶粉點算？）我自己不知幾慳！想買嗰啲嘢全部都冇買。」記者打趣問有咩想買？Jason自爆又被人呃：「想買高爾夫球。（又買？你上次畀人呃喎！）嗰次之後又再呃多次，哈哈！仲有電子產品，收入冇問題嗰陣買咩都豪爽啲。（出咗新電話買唔買？）梗係唔買！你送畀我就用，今次疫情經歷咁多，學識積穀防饑。」

講到發現剛滿兩歲的愛囡Abigail門牙崩了一角，Jason解釋：「有日佢爬地下嗰陣跣手，隻牙撼咗落個地下到，唔知佢玩緊咩，因為我唔喺度。」可會心痛？他竟然說「冇乜」，還抵死笑話囡囡好型：「我自己都崩咗隻牙，細個爭咪唱K撼到。（囡囡有睇醫生？）冇睇，但有打畀做醫生嘅朋友問，話冇乜問題，最怕係影響牙根，但佢又唔痛、又食到嘢，之後會換牙嘛，會一直Mon住隻牙會唔會變灰。」記者打趣指崩牙是兩父女記認，Jason笑指：「都係！佢右我左。（之後睇實個女？）唔好畀佢做啲太離譜嘅危險動作，雖然父母內心深處都會有隨時出意外嘅諗法，但都要放手畀佢去試，喺佢隔籬陪住。」

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