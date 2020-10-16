【營事檔案】蘆筍炒雞丁　有助維持眼睛健康

眼睛是靈魂之窗，蘆筍炒雞丁的主要食材如蘆筍及紅椒皆含β-胡蘿蔔素，這種營養素能在轉化成維他命A後，有助預防一些眼睛疾病，維持雙眼明亮。（作者提供）

今次為大家介紹是蘆筍炒雞丁，這碟餸的顏色鮮艷吸引，同時營養十足，而當中的蘆筍和紅椒亦為菜式帶來豐富的口感，十分推介給大家。

蘆筍 含鉀質和β-胡蘿蔔素

蘆筍營養價值豐富，它含有鉀質和β-胡蘿蔔素，鉀質能有助降低血壓，而胡蘿蔔素則能幫助眼睛維持健康。此外每100克的蘆筍便含有145微克的葉酸。葉酸對孕婦的好處多多，包括能幫助胎兒在母體內的發育成長，減少胎兒患上神經系統發育不全和先天性心臟病的機會。葉酸除了對孕婦和胎兒有好處外，對其他成年人來說則能幫助身體製造紅血球，有助預防貧血。

紅椒 具抗氧化能力

紅椒和青椒還有黃椒是同一品種，因不同的成熟程度繼而呈現不同的顏色，而紅椒則是甜椒完全成熟後的模樣。紅椒煮熟後每100克便有164毫克的維他命C，能幫助身體增強抵抗力，幫助減低患上感冒的機會。此外，紅椒呈現紅色是因為它含有β-胡蘿蔔素，這種營養素除了能在轉化成維他命A後有助預防一些眼睛疾病外，同時具有抗氧化的能力，幫助抵抗自由基對細胞的損害。

【蘆筍炒雞丁】

材料：

蘆筍 2條

雞柳 80克

紅椒 1個

蒜頭 2粒

薑 2片

醃料：

豉油 1湯匙

料酒 1湯匙

糖 1茶匙

調味料：

蠔油 2茶匙

糖 半茶匙

鹽 半茶匙

做法：

1.把雞柳、蘆筍和蒜頭切粒、紅椒切塊、薑切片，備用。

2.把雞肉用醃料醃約15分鐘，備用。

3.熱鑊爆香蒜頭和薑。

4.放入雞肉炒至半成熟。

5.再放入蘆筍，中火炒約3分鐘。

6.最後放入紅椒和調味料，炒至所有材料全熟便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。