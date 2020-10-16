【營事檔案】蘆筍炒雞丁　有助維持眼睛健康

2020年10月16日 10:00
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    眼睛是靈魂之窗，蘆筍炒雞丁的主要食材如蘆筍及紅椒皆含β-胡蘿蔔素，這種營養素能在轉化成維他命A後，有助預防一些眼睛疾病，維持雙眼明亮。（作者提供）
    今次為大家介紹是蘆筍炒雞丁，這碟餸的顏色鮮艷吸引，同時營養十足，而當中的蘆筍和紅椒亦為菜式帶來豐富的口感，十分推介給大家。
    蘆筍　含鉀質和β-胡蘿蔔素
    蘆筍營養價值豐富，它含有鉀質和β-胡蘿蔔素，鉀質能有助降低血壓，而胡蘿蔔素則能幫助眼睛維持健康。此外每100克的蘆筍便含有145微克的葉酸。葉酸對孕婦的好處多多，包括能幫助胎兒在母體內的發育成長，減少胎兒患上神經系統發育不全和先天性心臟病的機會。葉酸除了對孕婦和胎兒有好處外，對其他成年人來說則能幫助身體製造紅血球，有助預防貧血。
    紅椒　具抗氧化能力
    紅椒和青椒還有黃椒是同一品種，因不同的成熟程度繼而呈現不同的顏色，而紅椒則是甜椒完全成熟後的模樣。紅椒煮熟後每100克便有164毫克的維他命C，能幫助身體增強抵抗力，幫助減低患上感冒的機會。此外，紅椒呈現紅色是因為它含有β-胡蘿蔔素，這種營養素除了能在轉化成維他命A後有助預防一些眼睛疾病外，同時具有抗氧化的能力，幫助抵抗自由基對細胞的損害。
    【蘆筍炒雞丁】
    材料：
    蘆筍　2條
    雞柳　80克
    紅椒　1個
    蒜頭　2粒
    薑　2片
    醃料：
    豉油　1湯匙
    料酒　1湯匙
    糖　1茶匙
    調味料：
    蠔油　2茶匙
    糖　半茶匙
    鹽　半茶匙
    做法：
    1.把雞柳、蘆筍和蒜頭切粒、紅椒切塊、薑切片，備用。
    2.把雞肉用醃料醃約15分鐘，備用。
    3.熱鑊爆香蒜頭和薑。
    4.放入雞肉炒至半成熟。
    5.再放入蘆筍，中火炒約3分鐘。
    6.最後放入紅椒和調味料，炒至所有材料全熟便完成。
    Profile
    吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉
    「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。