34D逼爆Bra　高海寧示範魔鬼身材育成術

無綫花旦高海寧雖然因魔鬼34D身材而成為無綫殿堂「Cup」咪神，不過她卻常常「封咪」，不想身材成為焦點，同時也因在多部劇集中有過人的演出而成為網民熱話。近日在社交平台頻頻分享扮靚心得的她，上載一段做運動的短片。

片中她以Sports bra配緊身運動褲上陣，令34D雙峰及深長事業線得以「重見天日」外，她更親自示範多組收緊臀部肌肉、以及操纖腰等拉伸運動。她留言表示每天早上會花五分鐘做運動：「來舒展身體消水腫，我不會為了減重（體重）而去特意放棄美食。美很重要，但是身體健康更重要，所以千萬不要亂吃減肥藥，一定要選天然健康，對身體沒有傷害的哦。」網民大讚她樣靚身材正，擁有「不倒胸」外，感覺她分享健身方法時，表現專業，建議她可「轉行」開健美課程，認為她是生招牌，屆時一定有不少客人捧場！

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