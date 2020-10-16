送名車打動老婆　Cardi B宣布與老公復合

美國天后Cardi B上月向法庭入紙申請與歌手老公Offset離婚，當時有傳她不滿老公背她偷食。而近日Offset與Cardi出雙入對，日前男方更為Cardi在脫衣舞台搞生日派對，期間二人被拖手同咀嘴，而她拍床上裸照時老公亦在身邊。因而被fans懷疑二人已復合。話口未完，Cardi昨日社交網開Live宣布與老公正式復合！

她說：「你哋所有人聽住，我係一個瘋癲八婆。啲人成日話我做咩啲X嘢博人注意，唔係囉，我只係一個瘋癲嘅八婆。今日我開心，第二日我會打個黑X（老公），我只係開始掛住佢...實在好難唔同你最好嘅朋友吹水。而且亦真係好難冇得搞嘢，而我真係好想喺生日時搞嘢。」

之後Cardi自認因為物質主義而同老公復合，Offset除了出錢在戶外賣大型廣告祝她生日快樂之外，亦花六位數美元買勞斯萊斯名車給她作生日大禮。她說：「啲人一直話我因為係物質主義者至同佢復合，我認我鍾意物質嘢，你想我點？個黑X俾咗架勞斯萊斯我，唔通我唔睬佢咩？」

今次已是Cardi第二度與Offset復合，2017年二人秘密結婚，婚後一年，Offset曾因為連環偷食而與Cardi分開一段時間。當時有指Offset被揭發與一名女子在酒店「爆房」。後來Offset於Cardi在音樂節表演期間當眾懇求老婆原諒，二人最終復合。