疫情打擊百老匯　東尼獎破天荒得一人角逐劇帝？

受疫情打擊，百老匯所有劇院自今年3月開始關閉直到下年6月1日才重開。而每年一度的舞台劇界盛事第74屆東尼獎提名名單昨日公布，有別往年，今年竟然出現一人角逐劇帝的罕有局面！

今年在百老匯公演過的舞台劇數量極少，但東尼獎仍然堅持舉行。雖然暫時未宣布確實舉行日期，但仍然公布提名名單。現年36歲的美國舞台劇男星Aaron Tveit憑大型音樂劇《情陷紅磨坊》（Moulin Rouge! The Musical）成為唯一一人提名音樂劇最佳男主角，亦順理成章提早獲獎。對此，Aaron於社交網留言說：「謝謝東尼獎給我這提名！幾乎冇語。我不勝感激、興高采烈和榮幸！！對於我們的音樂劇，對於所有舞台劇，對於在這個令人難以置信的行業中工作的所有人來說。我每天都想念它。現場演出的劇院是一個美麗的禮物。＃成為藝術英雄」Aaron今年初亦曾染疫，除了他之外同劇三位演員亦受感染。

除了提名男主角之外，《紅》亦角逐最佳音樂劇、女主角、導演、排舞、音樂劇服裝設計、音樂劇燈光設計等提名。此外，一眾荷里活影星如積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）以及湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）亦有份爭最佳話劇男主角。