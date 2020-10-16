《艾蜜莉在巴黎》莉莉估計角色年齡即被網民寸爆

Netflix大熱劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）自上線後大受歡迎，連帶女主角莉莉哥連斯（Lily Collins）亦成為焦點！近日爆紅的莉莉受訪時透露劇中艾蜜莉（Emily）個角色真實年齡。

現年31歲的莉莉去年30歲時拍攝該劇，她說：「我唔認為佢哋（劇組）有提供佢（艾蜜莉）個年齡數字，但我以佢剛大學畢業，又或者係佢畢業後首年嚟推斷，我相信佢係22歲左右。佢喺芝加哥公司有足夠經驗令老闆尊重佢，佢係一個醒目女，想法又創新。」

不過網民似乎質疑莉莉估計艾蜜莉的歲數，有網民留言說：「個劇集畀人話唔真實，依家你仲話畀我哋聽佢應該係22歲？哈哈！咪玩啦！」而另有網民留言說：「佢22歲就可以擁有傳理或市場營銷碩士學位？我知個故仔係虛構，但唔合理囉！」更有網民寸爆留言：「唔好意思，艾蜜莉22歲？！可以剛大學畢業就可以搵到份工派往巴黎工作？咁我冇話可說。」

另方面，因劇集靚仔廚師一角上位的Lucas Bravo近日受訪時預測下季劇情，他認為自己的角色好有可能同艾蜜莉與Camille可能有3P關係！