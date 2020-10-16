iPhone 12撳機攻略（附連結） 必搶藍色
2020年10月16日 11:45
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iPhone 12及iPhone 12 Pro將於今晚（10月16日）8時接受預訂，10月23日開始發售。（互聯網）
Apple iPhone 12及iPhone 12 Pro將於10月16日，亦即今晚8時開訂，真用家固然想率先擁有，果農亦蠢蠢欲動，希望賺番多少。想知點撳最快同撳邊部好，以下消息就不容錯過了！
先選藍次選金
iPhone 12可謂歷年最多色的一代，iPhone 12有藍、綠、黑、白與（PRODUCT）RED，iPhone 12 Pro機則提供石墨、金、銀及太平洋藍色，前者有64GB/128GB/256GB，後者有128GB/256GB/512GB容量選擇。究竟撳邊款好？先達「三禾電氣」老闆Simon就有以下見解：「你問我最好炒，其實是11月先賣嘅iPhone 12 mini同iPhone 12 Pro Max，因為兩個Size都未出過，iPhone一向都係未出過就最炒得。同樣道理，今日嗰兩部都係兩隻新款藍色較好炒，若是頭一批買到，放機的話應該都有得賺吓，其次就是一向較受歡迎嘅金色。估計最高賺一千元左右，容量就建議128GB及256GB，512GB一般需求無咁大。」
App快過電腦
聽完業內士人解讀，若然仲想買，就要注意入手方法。官網訂離不開iReserve及AOS（Apple Online Store），前者有得開賣日拎機，後者預訂送貨快則幾天慢則幾星期，識玩梗係搶完iReserve再AOS訂機啦！iReserve連結年年不同，參考過往資料，有可能是以下網址（如臨時有更改，請以官方作準）：
至於AOS方面，照慣例想提高成功率，最好開售前預先登入及設定Apple帳戶，填好運送地址、付款方式，之後左手按電腦F5鍵，右手按手機Refresh，皆因經驗告訴我們，用《Apple Store》手機App登入，會快過電腦一點。
AOS連結一覽
想快人一步在電腦直入AOS網頁，跳過點選型號、顏色、記憶容量等選項，以下提供各型號的連結（官網連結如有更改，請留意後續報道）：
64GB白色版iPhone 12
64GB黑色版iPhone 12
64GB藍色版iPhone 12
64GB綠色版iPhone 12
64GB （PRODUCT）RED版iPhone 12
128GB白色版iPhone 12
128GB黑色版iPhone 12
128GB藍色版iPhone 12
128GB綠色版iPhone 12
128GB （PRODUCT）RED版iPhone 12
256GB白色版iPhone 12
256GB黑色版iPhone 12
256GB藍色版iPhone 12
256GB綠色版iPhone 12
256GB （PRODUCT）RED版iPhone 12
128GB石墨色版iPhone 12 Pro
128GB銀色版iPhone 12 Pro
128GB金色版iPhone 12 Pro
128GB太平洋藍色版iPhone 12 Pro
256GB石墨色版iPhone 12 Pro
256GB銀色版iPhone 12 Pro
256GB金色版iPhone 12 Pro
256GB太平洋藍色版iPhone 12 Pro
512GB石墨色版iPhone 12 Pro
512GB銀色版iPhone 12 Pro
512GB金色版iPhone 12 Pro
512GB太平洋藍色版iPhone 12 Pro