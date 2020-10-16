iPhone 12撳機攻略（附連結）　必搶藍色

Apple iPhone 12及iPhone 12 Pro將於10月16日，亦即今晚8時開訂，真用家固然想率先擁有，果農亦蠢蠢欲動，希望賺番多少。想知點撳最快同撳邊部好，以下消息就不容錯過了！

先選藍次選金

iPhone 12可謂歷年最多色的一代，iPhone 12有藍、綠、黑、白與（PRODUCT）RED，iPhone 12 Pro機則提供石墨、金、銀及太平洋藍色，前者有64GB/128GB/256GB，後者有128GB/256GB/512GB容量選擇。究竟撳邊款好？先達「三禾電氣」老闆Simon就有以下見解：「你問我最好炒，其實是11月先賣嘅iPhone 12 mini同iPhone 12 Pro Max，因為兩個Size都未出過，iPhone一向都係未出過就最炒得。同樣道理，今日嗰兩部都係兩隻新款藍色較好炒，若是頭一批買到，放機的話應該都有得賺吓，其次就是一向較受歡迎嘅金色。估計最高賺一千元左右，容量就建議128GB及256GB，512GB一般需求無咁大。」

App快過電腦

聽完業內士人解讀，若然仲想買，就要注意入手方法。官網訂離不開iReserve及AOS（Apple Online Store），前者有得開賣日拎機，後者預訂送貨快則幾天慢則幾星期，識玩梗係搶完iReserve再AOS訂機啦！iReserve連結年年不同，參考過往資料，有可能是以下網址（如臨時有更改，請以官方作準）：

至於AOS方面，照慣例想提高成功率，最好開售前預先登入及設定Apple帳戶，填好運送地址、付款方式，之後左手按電腦F5鍵，右手按手機Refresh，皆因經驗告訴我們，用《Apple Store》手機App登入，會快過電腦一點。

AOS連結一覽

想快人一步在電腦直入AOS網頁，跳過點選型號、顏色、記憶容量等選項，以下提供各型號的連結（官網連結如有更改，請留意後續報道）：

64GB白色版iPhone 12

64GB黑色版iPhone 12

64GB藍色版iPhone 12

64GB綠色版iPhone 12

64GB （PRODUCT）RED版iPhone 12

128GB白色版iPhone 12

128GB黑色版iPhone 12

128GB藍色版iPhone 12

128GB綠色版iPhone 12

128GB （PRODUCT）RED版iPhone 12

256GB白色版iPhone 12

256GB黑色版iPhone 12

256GB藍色版iPhone 12

256GB綠色版iPhone 12

256GB （PRODUCT）RED版iPhone 12

128GB石墨色版iPhone 12 Pro

128GB銀色版iPhone 12 Pro

128GB金色版iPhone 12 Pro

128GB太平洋藍色版iPhone 12 Pro

256GB石墨色版iPhone 12 Pro

256GB銀色版iPhone 12 Pro

256GB金色版iPhone 12 Pro

256GB太平洋藍色版iPhone 12 Pro

512GB石墨色版iPhone 12 Pro

512GB銀色版iPhone 12 Pro

512GB金色版iPhone 12 Pro

512GB太平洋藍色版iPhone 12 Pro