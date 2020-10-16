iPhone 12撳機攻略（附連結）　必搶藍色

2020年10月16日 11:45
  • 東網電視
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    iPhone 12及iPhone 12 Pro將於今晚（10月16日）8時接受預訂，10月23日開始發售。（互聯網）
    Apple iPhone 12及iPhone 12 Pro將於10月16日，亦即今晚8時開訂，真用家固然想率先擁有，果農亦蠢蠢欲動，希望賺番多少。想知點撳最快同撳邊部好，以下消息就不容錯過了！
    先選藍次選金
    iPhone 12可謂歷年最多色的一代，iPhone 12有藍、綠、黑、白與（PRODUCT）RED，iPhone 12 Pro機則提供石墨、金、銀及太平洋藍色，前者有64GB/128GB/256GB，後者有128GB/256GB/512GB容量選擇。究竟撳邊款好？先達「三禾電氣」老闆Simon就有以下見解：「你問我最好炒，其實是11月先賣嘅iPhone 12 mini同iPhone 12 Pro Max，因為兩個Size都未出過，iPhone一向都係未出過就最炒得。同樣道理，今日嗰兩部都係兩隻新款藍色較好炒，若是頭一批買到，放機的話應該都有得賺吓，其次就是一向較受歡迎嘅金色。估計最高賺一千元左右，容量就建議128GB及256GB，512GB一般需求無咁大。」
    App快過電腦
    聽完業內士人解讀，若然仲想買，就要注意入手方法。官網訂離不開iReserve及AOS（Apple Online Store），前者有得開賣日拎機，後者預訂送貨快則幾天慢則幾星期，識玩梗係搶完iReserve再AOS訂機啦！iReserve連結年年不同，參考過往資料，有可能是以下網址（如臨時有更改，請以官方作準）：
    網址： https://reserve-prime.apple.com/HK/zh_HK/reserve/iPhone/availability
    至於AOS方面，照慣例想提高成功率，最好開售前預先登入及設定Apple帳戶，填好運送地址、付款方式，之後左手按電腦F5鍵，右手按手機Refresh，皆因經驗告訴我們，用《Apple Store》手機App登入，會快過電腦一點。
    AOS連結一覽
    想快人一步在電腦直入AOS網頁，跳過點選型號、顏色、記憶容量等選項，以下提供各型號的連結（官網連結如有更改，請留意後續報道）：
    64GB白色版iPhone 12
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12/6.1-inch-display-64gb-white
    64GB黑色版iPhone 12
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12/6.1-inch-display-64gb-black
    64GB藍色版iPhone 12
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12/6.1-inch-display-64gb-blue
    64GB綠色版iPhone 12
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12/6.1-inch-display-64gb-green
    64GB （PRODUCT）RED版iPhone 12
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12/6.1-inch-display-64gb-red
    128GB白色版iPhone 12
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12/6.1-inch-display-128gb-white
    128GB黑色版iPhone 12
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12/6.1-inch-display-128gb-black
    128GB藍色版iPhone 12
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12/6.1-inch-display-128gb-blue
    128GB綠色版iPhone 12
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12/6.1-inch-display-128gb-green
    128GB （PRODUCT）RED版iPhone 12
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12/6.1-inch-display-128gb-red
    256GB白色版iPhone 12
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12/6.1-inch-display-256gb-white
    256GB黑色版iPhone 12
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12/6.1-inch-display-256gb-black
    256GB藍色版iPhone 12
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12/6.1-inch-display-256gb-blue
    256GB綠色版iPhone 12
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12/6.1-inch-display-256gb-green
    256GB （PRODUCT）RED版iPhone 12
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12/6.1-inch-display-256gb-red
    128GB石墨色版iPhone 12 Pro
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12-pro/6.1-inch-display-128gb-graphite
    128GB銀色版iPhone 12 Pro
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12-pro/6.1-inch-display-128gb-silver
    128GB金色版iPhone 12 Pro
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12-pro/6.1-inch-display-128gb-gold
    128GB太平洋藍色版iPhone 12 Pro
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12-pro/6.1-inch-display-128gb-pacific-blue
    256GB石墨色版iPhone 12 Pro
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12-pro/6.1-inch-display-256gb-graphite
    256GB銀色版iPhone 12 Pro
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12-pro/6.1-inch-display-256gb-silver
    256GB金色版iPhone 12 Pro
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12-pro/6.1-inch-display-256gb-gold
    256GB太平洋藍色版iPhone 12 Pro
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12-pro/6.1-inch-display-256gb-pacific-blue
    512GB石墨色版iPhone 12 Pro
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12-pro/6.1-inch-display-512gb-graphite
    512GB銀色版iPhone 12 Pro
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12-pro/6.1-inch-display-512gb-silver
    512GB金色版iPhone 12 Pro
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12-pro/6.1-inch-display-512gb-gold
    512GB太平洋藍色版iPhone 12 Pro
    https://www.apple.com/hk/shop/buy-iphone/iphone-12-pro/6.1-inch-display-512gb-pacific-blue