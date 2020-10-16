全新主題自助餐：港島篇

早前防疫措拖略為放寬，最受港人喜愛的自助餐又捲土重來，除了有多個食物主題和折扣外，餐廳亦有嚴格的防疫設施，希望客人食得安心。

任食龍蝦花膠

黃竹坑如心南灣海景酒店LIS Café推出花膠•龍蝦海鮮盛宴，肥美而鮮嫩的加拿大龍蝦，化身成茄蓉燴海鮮意粉、龍蝦包和龍蝦燉滑蛋等美食。滋補的花膠則有XO醬炒翡翠花膠、蠔皇扣花膠雞肉磨菇等。而且每位顧客可獲贈半份蒜蓉牛油燒龍蝦或蠔皇花膠扣鴨掌，滋味倍增，由現時至10月31日前預訂還有最低75折優惠。

低至65折

西營盤港島太平洋酒店「中西‧環」餐廳推出環球自助午餐，別以為午餐菜式很簡單，當中包括有各式冰鎮海鮮、刺身、燒美國西冷、海南雞飯、烤焗蜜糖火腿等，之後還有雪糕、式焦糖燉蛋、日式芝士蛋糕和即製的雞蛋仔作甜品，由現時至10月31日，2日前於網上訂位及付全費，最高可享65折優惠。

周末BBQ

秋風起最適宜燒烤，香港銅鑼灣皇冠假日酒店Club @28由現時至11月28日推出逢星期五、六的周末燒烤自助晚餐。客人坐於頂層池畔的餐廳，享用即烤的美國安格斯西冷、羊扒、挪威三文魚柳及扇貝等，惠顧的客人還可獲即烤虎蝦及鮮鮑魚（每款兩件），令人胃口大開。另外還有沙律和甜品，以及果汁、汽水及精選啤酒等選擇，唔使自己動手，都可以感受BBQ的樂趣。若然唔趕時間想慢慢歎，更可選擇周末燒烤住宿套餐，食完直接上房休息，超方便。