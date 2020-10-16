廖慧儀舉V懶理分手傳聞　網民爆料未婚懷孕

「狂野空姐」廖慧儀被指撻着《#後生仔傾吓偈》嘅KOL孔德賢（Danny），捲入三角戀，圈外男友Sam嬲爆網上公開「警告」Danny唔好再搵自己女友，廖慧儀當時以「飲醉酒」為男友解圍，又稱二人仍交往中。點知事隔十日，Sam突然發文自爆被狠飛，雖然至今廖慧儀仍未作出回應，但佢似乎未受負面新聞影響，相約好姊妹聚會談天，仲舉V開心晒合照，可見心情不俗。

正所謂人紅多是非，廖慧儀瞬間成為網民攻擊對象，有網友用Danny名義開設帳戶，並模仿佢嗌廖慧儀做「Bae（寶貝）」，並約喺當日男方做柴可夫接女方上車嘅地方等，亦有網友喺Sam社交網爆料指廖慧儀未婚懷孕，唔通好似余香凝一樣爆出閃婚？

而尋日Danny出席活動時被問到與廖慧儀關係，佢以朋友及同事關係形容，並斬釘截鐵指冇追求對方嘅意思。

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