30歲「凍齡」女神　保養方法大公開

都說「歲月不饒人」，總會在臉上留下一點又一點的痕迹，但這句話似乎並不適用於明星臉上。有不少從小看到大的明星，都是十年如一日，皮膚水潤有神采，絲毫不見歲月的蹤影。韓國女明星中就有很多「童顏」女星，少女感十足，演起學生角色來毫無難度，但實際上已經到了「三十而已」的年齡。有關她們的「凍齡」日常，就讓我們去一探究竟吧！

朴信惠─減少刺激、多讓肌膚抖抖

「韓劇女王」朴信惠演出過不少角色，與一眾男神有過合作，幾乎都是CP感滿滿，演起主角的學生時期亦是滿滿的膠原蛋白。而她的保養秘笈就是能素顏就不化妝，讓皮膚有足夠的休息時間，不過防曬還是要勤塗。回家第一件事亦是卸妝潔面，潔面的產品會挑選溫和、非泡沫型的產品，減少對肌膚的刺激。至於飲食方面，朴信惠就喜歡吃抗氧化食物，例如藍莓、深色蔬菜、十字花科蔬菜和富含維他命C的食物。

李聖經─注重補濕

Model出身的李聖經身材自然是非常好，人形衣架加上白滑皮膚真是令人相當羨慕。她的保養秘笈就是注重補濕，每隔3天就會厚敷一次補濕凍膜，補充皮膚水分。而妝容亦是追求水潤感，不但妝前會敷補濕面膜，連底妝也會選擇補濕型的。

允兒─每天讓皮膚飲飽水

出道超過10年的允兒跟剛剛出道時好像並沒有甚麼差別，皮膚依然是白裏透紅，好似剥殼雞蛋一樣。而她的保養秘笈同樣是注重補水，除了每天睡醒和睡前喝一杯溫水外，還會隨身攜帶補濕噴霧，為肌膚隨時補水。睡前會敷補濕面膜，泡澡時也會用溫熱的毛巾敷眼，敷完配合按摩，促進血液循環。

姜素拉─按膚質用產品

剛剛跟圈外男友閃婚成為「幸福人妻」的姜素拉除了憑着自己的努力擁有現在的好身材外，皮膚狀態亦是超好。她的保養秘笈是注重清潔，但她不會固定使用某一種類的清潔產品，而是按當時的膚質而決定。如果皮膚出油嚴重就用清潔力強的產品，如果正值敏感就用敏感肌專用的潔面產品。

李侑菲─精華油 + 按摩

過了今年11月就滿30歲的李侑菲真的是非常的「童顏」，皮膚白皙、長相甜美，就好像可愛的鄰家小妹妹。她的保養秘笈是在潔面和精華液後用精華油按摩全臉及頸部，最後再用面膜鎖住水分。