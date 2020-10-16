《金宵2》有佢份　蘇皓兒長腿瘀晒冇有怕

文青女神蘇皓兒（Chloe）因為熱播劇人氣急升，成為廣告界寵兒，最近更為美容店任代言人。近年因為疫情，各行各業的經濟都大受打擊，但是Chole不會因此而「濫做」，反而更加小心選擇工作，要真正適合自己的才會去做。

Chloe早前為代言人造型拍攝，雖然拍攝當日遇上八號風球，但亦無損她的心情，毫不吝嗇地盡Show長腿及白滑的肌膚。最近忙於劇集《金宵大廈2》拍攝的她，早前因一場暈倒戲份而令大髀有一大撻瘀傷，但她IG近照見到白滑長腿再現，皮膚保養得十分好，原來她的秘訣就是由「心」開始。Chloe︰「我認為要解決肌膚問題，要從核心處理，即是要先處理我們的細胞，因為當受損的細胞不斷複製，皮膚問題就會重複發生。我本身只着重護膚，比較少做facial，因為曾經聽聞過某些美容院會以Hard Sell手法去令別人購買套票，所以一直對美容院充滿戒心，加上我做完效果不太顯着。但今次我親身體驗過細胞再生療程，我睇到皮膚真係一步一步咁變好。」

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