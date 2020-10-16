唔止得黑白　麥浚龍大膽彩妝力Sell男性美

同平時見到嘅Juno真係好唔同。

男性化妝近年愈趨普及，歌手麥浚龍（Juno）最近獲化妝品牌睇中，邀他拍攝平面廣告，Juno開心和客戶意見一拍即合，能夠大膽以彩妝臉繪手法呈現新世代時代男生形象。Juno在工作上堅持一絲不苟，創作上的破格更是他的最大要求，他說：「男性介紹化妝品好少有，得知品牌要出化妝品，非常興奮可以合作。第一次負責推廣化妝品，好驚喜客戶嘅創新、突破意念，唔係普通化個妝，而係大玩彩妝凸顯產品。」

一直予人鍾愛黑白風的Juno，今次廣告將以彩色推出，問到Juno對顏色的改變，他說：「其實都係個人選擇，好多人都以為我只得黑白，其實我都好喜歡彩色，只係唔太鍾意刺眼嘅彩色。」Juno更強調黑白外也很喜歡大地顏色，黑白色的使用只是配合不同project，有不同的取捨。

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