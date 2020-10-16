razr 5G實測　無痕摺屏重塑經典

在iPhone還未流行前，手電世界多采多姿，單是摺機已經千變萬化，其中又以Motorola最多Fans，「摺龜」系列、StarTAC仲有razr V3，部部精彩款款熱賣。今時今日，摩記這牌子或許較少於大眾眼球出現，但不代表他們不積極研發新機，最新抵港的razr 5G就是廠方的年度旗艦大作，重用昔日razr V3的摺疊Form Factor，老一輩機迷見到肯定好有Feel！

零間隙可摺合20萬次

razr 5G的機身由不銹鋼、7000系列鋁材與3D立體拋光玻璃等物料組裝而成，並以石墨黑作為主要用色，輕巧堅固得來，予人智能手機久違了的高貴感覺。作為對摺手機，它內置了一塊6.2吋21:9 OLED無縫主屏幕，也是市場唯一一款「零間隙」摺機，對摺時不會見到中間隙縫，不但比其他大廠的摺芒機美觀，也減低了入塵機會。長期開合，大家當然關心其耐用度，廠商指手機通過反覆摺合、跌撞、溫度及耐壓等多個測試，足可承受200,000次摺合，意味每天摺合100次，也要5年方能達到相關的使用水平。另外，特製保護塗層具防刮功能，內部防水層則保護手機免受溢濺、雨水沾濕而損壞，耐用度予人信心保證。

現場試玩，razr 5G的開合十分順滑，屏幕無論攤開還是半摺，中間也幾近毫無痕迹，小記更留意到屏幕沒有部分摺芒機常見的指模及積塵問題，打理上更加容易。另一畀Like位是手機的弧形邊緣，摺合時恍如化妝鏡咁好拎，美中不足是機身不懂自動彈開，往往要用手指攝入摺屏之間再稍稍用力才能攤開，若能加番個彈出掣，就能更方便，也能滿足一眾多手用戶的手癮了！

內外屏連動操作

廠方稱內部摺屏為Flex View顯示器，面積達6.2吋，並支援21:9超廣寬顯示比例，睇戲效果相當不俗。值得一提，摺屏可與背蓋的2.7吋Quick View觸控式副屏幕連動。例如副屏睇YouTube，攤開後可在摺屏接續觀看，又例如經摺屏影相取景，被攝者可透過副屏預覽效果，設計幾周到！

影相性能表現對辦

提到影相，手機只一個48MP大光圈外置鏡頭及一個20MP內置自拍鏡，論數量當然不及時下的影相手機，幸好應有的拍攝分唇它都有齊，例如OIS光學防震、TOF自動對焦、AI 場景辨識、4K@30fps高清錄影及240fps超慢動作錄影等。

此機「大腦」是Qualcomm S765G處理器，配搭8GB RAM及256GB ROM，規格稍遜Samsung Galaxy Z Flip 等對手。以《AnTuTu》測試，跑分接近30萬分，合乎中階機應有水平，實測打《PUBG》亦十分流暢，表現對辦。另外，此機順應潮流兼容5G網絡，並支援雙SIM (1張nanoSIM+1張eSIM)，惟留意它的電量僅有2,800mAh，重度用戶可能好快無電。售價方面，它的建議零售價約為HK$13,000，比對手便宜，並暫時由CSL Mobile獨家發售，即日至10月20日凡登記指定csl或1010 5G服務計劃，可分別獲贈3,000 Club積分或名牌香檳一支。

<規格表>

制式︰LTE、5G

處理器︰Qualcomm Snapdragon 765G

記憶體︰8GB RAM、256GB ROM

屏幕︰(主) 6.2吋 ; (副) 2.7吋

鏡頭︰(外置) 4,800萬像素 ; (內置) 2,000萬像素

電池容量︰2,800mAh

對外連接︰Wi-Fi 802.1ac、藍牙5.1、USB Type-C 3.1、NFC、雙卡

體積︰(打開) 169.2 × 72.6 × 7.9mm ; (摺合) 91.7 x 72.6 x 16mm

重量︰192g

作業系統︰Android 10