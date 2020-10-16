姚明明改名為姚柏南　推出新歌讓粉絲產生共鳴

內地小鮮肉、前人氣偶像男團UNINE成員姚明明，近日改名為姚柏南，正式以個人身份發展，並成立個人工作室。頭炮推出由他有份參與填詞的歌曲《Would U》，將多年來與粉絲的互相陪伴、共同成長的特殊情感融入到歌曲創作當中，讓粉絲產生共鳴。

將在十月底推出全新個人EP的他，日前更為歌曲拍攝宣傳海報，一臉Chok爆的他，整個風格充滿星空感覺，寓意姚柏南打造一片專屬於他的舞台星河，而歌名中間的星星鏤空設計，象徵他與粉絲間的親密關係。

而離開男團UNINE的他，日前亦在社交網發表「畢業」感言，指不捨得兄弟們，坦言以後要一個人努力：「有忐忑也有暗暗下定的決心，在這裏也想正式告訴大家，我有新名字啦—姚柏南。我知道很多人認識我喜歡我都是由從姚明明開始，所以無論大家繼續叫姚明明，或是姚柏南，我都一樣開心。今天是結束也是一個全新的開始。再見，UNINE姚明明。你好，姚柏南」。

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