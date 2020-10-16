從底妝出發靚爆鏡　李靖筠女人香鎖住記憶

獲英皇力捧的藝人李靖筠（Gladys）獲彩妝品牌香港首個企劃合作對象，Gladys興奮地說：「好開心得到品牌邀請，拍攝主題同構思都好有趣。」她對品牌第一個記憶由香水開始，更分享自己對香水的取向：「我鍾意啲比較淡味啲、清新感覺嘅香水。」

Gladys十分期待今次彩妝的包裝設計及顏色，談到化妝，她回想起第一次化妝時的情形：「其實化妝對我嚟講係有啲難度，我記得第一次化妝，係我喺酒店做internship（實習）嘅時候，個post係front desk。嗰陣時我搽咗粉紅色嘅唇膏同眼線，因為想睇起嚟精神啲，但嗰條眼線已經畫咗成個鐘，哈哈。」

化妝的眾多步驟中，Gladys最注重底妝：「因為輕透嘅底妝可以凸顯面上嘅色彩，特別係眼影同唇色，最能夠顯出個性。」

至於品牌彩妝系列中，Gladys最喜歡colour stick（彩棒），原因跟自身有關：「除咗顏色獨特，對於一啲唔太擅長化妝嘅人嚟講，即係好似我咁，colour stick用途好方便，可以一層一層咁上色，加埋其他閃爍顏色，令我成個造型好有神采。」

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