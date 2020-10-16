王菀之學揸巴士犯晒禁　Bob等結果嗌似睇老婆生B

藝人王菀之（Ivana）和林盛斌（Bob）於寰亞電影《阿索的故事》演巴士車長，為投入角色，二人事前專登報考巴士牌，Ivana於首日學車已自信十足：「坐咗上車冇咁恐懼，首先適應巴士個Size先，當自己揸咗好耐咁心理上冇咁驚。」不過面對巴士體積大難控制，Ivana於轉彎位時也搞到嘩嘩叫！

而自誇駕車技術了得的阿Bob同樣信心滿滿：「心理一定好過Ivana，因為我日日揸，相信唔係太大困難，天資聰敏嘅人冇問題，如果Ivana有錯誤，我諗我係一個都冇，仲畀阿Sir讚我讚到飄飄然咁，又話我好過王菀之好多，咁我轉彎時候可能唔係咁順，不過阿Sir話我第一次揸有咁嘅表現，已經算係天才，我唔知王菀之有冇撞親人呢？我都有啲擔心！」

學車後Ivana一面愁容說：「我剛才肥咗六次喺黃線度，又有一個危險過程，突然有一個學神，同我都係一個學神，你知學神好危險，就係我架車嚟緊佢去開門落車囉！我就扭軚…哈！呢個係全世界最危險，因為咁大架巴士係不能扭軚，只能煞車，好在我已經試咗啫，咁再出到路面我知點做，同埋我要改吓啲習慣，因為我會交叉手扭軚，原來巴士係唔可以咁揸！」

雖然他們考試前十分擔心「肥佬」，但結果都不負眾望成功過關，Ivana緊張的說：「嘩！我竟然合格呀！真係直程係要喊，真係好大壓力呀，係驚過上紅館，要冷靜吓先，我已經正式係一個巴士女車長！」阿Bob也是異常興奮，四圍去多謝導師，笑言開心到流眼淚咁滯，要擺番幾圍慶祝！他說：「等結果時我又祈禱又求神又拜佛咁，好似我喺產房睇住我老婆生BB咁開心。」

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