轉型年輕路線！李克勤邀人氣KOL演出MV

歌手李克勤新歌《為食熊貓》講述一對情侶因為疫情關係，大家不能外出見面，連約會吃飯也不能，只能靠叫外賣、隔着螢光幕談情。

為了為歌迷帶來驚喜，今次這首歌曲的創作及MV拍攝帶來不少新面孔。李克勤表示：「我喺幾年前嘅一個頒獎典禮上，講咗個『西裝論』，用西裝比喻自己歌曲風格。我嘅歌係走西裝嘅成熟路線，但喺所有牌子當中其實係有啲young line。今次呢隻歌可以話係呢隻唱片入面嘅young line。所以會見到隻歌搵咗一班年青嘅製作班底，作曲、填詞、監製，成個歌曲編排都係比較走年輕嘅路線。」MV方面，他這次不會於MV中演出，但他特別找來人氣網絡平台合作，由豪Dee、佩男及Yelo分別擔任MV男女主角。

除此之外，李克勤今年首支派台的廣東歌《格林童話》獲得五台冠軍，對於歌曲得到好成績，同時亦是首位擁有五台冠軍歌的登頂男歌手，他表示十分開心：「因為今次疫情關係，其實今年留喺香港嘅時間多好多，所以多咗好多時間做唱片，比起之前做唱片嘅時間多咗好多，擺喺呢隻唱片嘅時間同心機相對都好大，攞到五台冠軍好開心。」

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