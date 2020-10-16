IB攻略：IB學生 Non -Jupas 升學 3大常見問題

修讀IB課程而選擇在本地升讀大學的學生，必須注意Non -Jupas的Deadline，否則會錯過報讀時機。（設計圖片）

筆者前幾篇專欄都是寫UCAS比較多，今回和大家分享香港升學又是如何呢？有甚麼需要留意，何時Deadline等常見問題，筆者將會在此篇一一講解。

1.Jupas 和Non -Jupas之分

香港Jupas系統是給HKDSE的學生報讀的，大概80-90%的學位都會分給HKDSE的學生。然而，Non -Jupas就是給國際的學生，不只是IB學生，而是A-Level、SAT的學生都可以報讀，確保大學國際化，不會故步自封。

2.Non -Jupas 不是統一系統

有追看筆者的專欄都應該知道，英國是一個UCAS系統報讀所有英國大學，但是香港的大學，如HKU、CUHK、HKUST，他們都有各自的Non - Jupas 申請系統。即係點解？UCAS就好像填寫一張表格，所有的大學就在表格內任均選擇，但是Non-Jupas 就是每間大學都有自己的表格，只不過名字都是Non-Jupas。所以同學報讀香港的大學，申請會比較繁複，報讀3間大學，就要填寫3間大學的資料。

3.申請死線：

UCAS申請死線全部一致，例如10月15號就是牛津劍橋死線，但是Non-Jupas卻是每一間都不同。例如HKU的Non-Jupas申請開始在9月30號，死線就是11月18號的中午12點。2021年的1月4號同學就可以收到音訊了，

但是CUHK中文大學的死線卻又不同，官網上寫着：

Advance Offer Round Deadline: 18 November 2020

Regular Round Deadline: 13 January 2021

HKU的正常死線是中文大學的提早申請死線，所以很多學生不小心忘記了報HKU，還有中文大學可以報，因為他們的常規死線是翌年的一月十三號。

有意報讀香港的大學的學生，一定要查清楚各大學的死線。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣