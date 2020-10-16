【金鈴12星Ｘ萬希泉】講秘婚！周柏豪遺憾未能陪太太揀婚紗

男神周柏豪最近接受由「金槌拍賣官」金鈴主持繽FUN星網全新節目「金鈴12星座Ｘ萬希泉」訪問，他透露去年底囡囡周芯悅出世後，他的生活方式習慣徹底改變，全因囡囡太醒瞓：「好似小偷入咗博物館偷畫咁，要放輕腳步，聲量盡量減到最低，甚至要用氣聲講嘢。」他又爆女兒秘密：「佢一冇着衫就變咗另一個人，佢好唔鍾意有約束。」 [P2] [P3] [P4] 與太太朱敏君（Stephanie）一起超過15年，柏豪自認愛浪漫，所以不時給驚喜太太，然而這段婚姻他曾經有過遺憾，由於當年秘婚，要保密一切，沒有陪太太揀婚紗，他說：「佢自己去揀婚紗自己着，以前睇劇多數係老公幫佢拉拉鍊，我冇得幫佢拉，佢揀咗傳相畀我，我睇住幅相有啲失落感，遺憾自己唔係現場陪住佢。」 [P5] [P6]

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