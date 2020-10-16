陳詩欣爆余香凝男友嫁得過：靚仔又好錫Jennifer

《姊妹淘》主持陳詩欣（Eunice）、蔡嘉欣及吳紫韻（Purple）今日出席Big Big Shop活動，提到余香凝（Jennifer）突爆婚訊及傳懷孕，身為其好友的Eunice表示未知對方婚期，相信對方稍後出席動時會親自回應，問Jennifer是否已見肚？她說：「我唔清楚，我見佢入紙結婚，我諗佢都好忙，唔得閒見我，我只係同佢講咗句恭喜晒。」Eunice坦言知道對方婚訊已有一段時間，並笑指對方一直恨嫁：「我依家好頭痕，將來唔知搵邊個做伴娘，因為已婚唔做得。（有冇見過Jennifer男友？）有見過，佢好體貼溫柔好錫Jennifer，畀佢100分，又靚仔，嫁得過，作為朋友支持佢恭喜佢同戥佢開心。」

另外，三人講到疫情關係少出街，多了網上購物，Purple最近花了五位數網購，Eunice稱最誇張是一次過網購了100對耳環，問到會否網上買泳衣，她表示：「好難，着上身試好啲，我之前試過中伏，買過件泳衣離罩，有時外國尺碼比較大，我又以為自己身材好勁。」Purple稱外國人喜歡泳衣凸點，不過就一時口誤將凸點說成露乳頭，引來大家哄堂大笑。至於嘉欣就自嘲身材欠睇頭，所以就算非一件頭泳衣，穿出來也不會有震撼感。

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