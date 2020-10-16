星夢一姐變大茄！菊梓喬慘變臨記閃現《C9特工》

「星夢一姐」菊梓喬（Hana）近年揮低吳若希（Jinny）、連詩雅等勁敵，連奪兩屆「最受歡迎女歌星」，企穩一姐地位！但近日就有眼利網友發現，貴為「星夢一姐」的她，竟然在兩年前拍落的「倉底貨」《C9特工》中，「降呢」做「臨記」！

她在第15集中，扮演健身室顧客在認真做gym，而黎諾懿及朱敏瀚就在她身後行過，過場的她僅出現短短兩、三秒，連對白都沒有就已消失於鏡頭下，幸好導演畀面她，給她個大特寫！有網友串她堂堂「星夢一姐」竟然要做臨記，有些就讚她造型清秀，又有人估她其實是不是飾演重要角色，甚至終極boss！

其實近年星夢愈來愈多女歌手加盟，最新就有JW（王灝兒）及王敏奕，其中JW更來勢洶洶，一加盟就獲「點燈」拍劇做女主角，反觀Hana拍過3、4套劇，都只是戲份較輕的角色，今次更是做「臨記」，兩人地位可謂差天共地！而Hana沒有在社交平台分享曾在此劇演出過，但就被黎諾懿在社交平台晒片踢爆，他留言：「找亮點，能見到我偶像嗎？」對此Hana就大方回覆：「原來有靚仔喺我後邊。」一眾粉絲留言開心見到Hana，有些笑言原來自己沒有睇錯人。

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