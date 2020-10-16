亞姐被選退？佳麗認齊齊「滴血驗疫」

《2020 亞洲小姐競選》香港區賽事距離決賽只餘下半個月，今日14位準亞姐齊齊着露腰小背心做瑜伽，佳麗們分組表演，其中大熱兼「討論區女神」高文君及彭紫荊肢體最柔軟及優雅，反而高妹張玥及陳美濤示範飛天動作較為「論盡」，前者手長腳長、四肢唔協調，而後者就因為對動作生疏，最後被困於繩中，需導師及其他佳麗上前「營救」！

活動後高文君及張玥一齊受訪，二人均表示是首次接觸瑜伽，自嘲不太在行：「是蠻有趣，也挺新鮮，運動量很大，之前都有空中練習。（決賽也會表演瑜伽？）不太清楚安排。」張玥透露決賽才藝表演環節會表演拉丁舞，而高文君就話會唱歌加跳舞，不過還未決定會唱哪種語言。

決賽在即，問到可會緊張？高文君指因為每日都有訓練，透過訓練紓緩緊張感，張玥稱跟其他佳麗漸漸熟落，自爆高文君是最大競爭對手，又指對攞前三甲有信心，不過奪冠都要看天意。高文君聞言笑謂都視張玥為競爭對手：「她個子高，會有壓力，現在我做訪問也要踮腳。（有信心奪冠？）自己努力就好，在台上呈現最好回饋大家。」

日前東網收到爆料指退選亞姐吳雪儀是被選退，指亞視深怕久病不愈的她「中招」連累其他佳麗，高文君及張玥指對退選真相不知情，私下跟吳雪儀亦不熟，但就承認有做「滴血驗疫」：「本來決賽前就有安排，是保障。」

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