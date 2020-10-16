宅男女神陰功豬　34E元元被當眾扯落地私密位不保

台灣網紅元元（吳婕安）擁有34E美胸，依家仲由網紅慢慢升做綜藝節目常客，加上佢成日大方騷身材，曝光率勁高，真係令好多女星羨慕妒忌恨！近日佢上台灣節目《小明星大跟班》示範戰衣穿搭，點知咁就出晒事喇！

節目中元元在節目PK去夜店嘅戰衣穿搭，低胸短裙搭配長靴上陣嘅佢，竟然現場眾人嫌棄，個個嗌佢換走長靴，改着高踭鞋。

咁元元就打算坐喺高櫈除咗對過膝長靴，多位藝人都去幫手，點知另一女星李妍憬一個箭步上前，一出手就將元元當場由櫈上凌空飛跌坐落，真係我見猶憐。

李妍憬嘅舉動引發網友熱議，即使佢強調本意係幫元元，事後又一直向元元道歉，不過都被網友鬧到好甘：「跟她（元元）說想說多一些鏡頭給她，怎知摔了下來...那當下我自己也嚇到了，也都有跟元元道歉…」元元都表示自己跌倒就是個意外，大家都唔希望有人受傷。

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