【金鷹獎】觀眾喜愛演員獎疑造假　宋茜被趙麗穎爬頭

自9月15日第30屆中國電視金鷹獎「觀眾喜愛的男、女演員獎」啟動第三輪網絡投票以來，受到廣大觀眾的關注和積極參與。近日，官方投票系統接連收到數據異常預警，在有關網絡安全部門指導協助下，組委會對投票操作的實時反饋、投票行為、來源等數據分析，核驗出「刷票」等行為的違規選票，公證處會進行公證監督。為確保公信力，組委會更發出聲明，以証視聽。主辦方對任何不正當投票行為「零容忍」，一經發現有利益操縱，立即取消資格。

原先佔據第一的宋茜，居然減少了將近54萬的票數，直接掉至趙麗穎、譚松韻後頭，反而是趙麗穎的票數不減反增，由原先的83萬漲至86萬，引起網友們熱烈討論。網民對宋茜獲得「金鷹女神」存在更多疑慮，且負評愈來愈多，趙麗穎反而受到不少讚揚。

第13屆金鷹電視藝術節閉幕式暨第30屆金鷹獎頒獎典禮將在10月18日湖南長沙舉行，這也是兩年一度的電視節重大頒獎盛世。今晚的開幕式嘉賓陣容有羅晉、譚松韻、張新成、宋威龍、張萌等人，備受矚目的金鷹女神也會登場，而18日的頒獎禮現場更是星光熠熠，在官方曝光的宣傳片中，陶虹、趙麗穎、譚松韻、宋茜、虞書欣5位女演員，都確定會出席！第30屆中國電視金鷹獎共32部電視劇、網劇獲得提名，陳寶國、王凱、易烊千璽等提名「最佳男演員」；孫儷、小陶虹、童瑤、趙麗穎等提名「最佳女演員」。宋茜、虞書欣、譚松韻被提名「觀眾喜愛的女演員」。

另外，趙麗穎今日33歲生日，工作室上載了多張舉行生日會的相片，現場布置滿鮮花裝飾，十足仙境一樣夢幻。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc