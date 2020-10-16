為日本藝術家開展覽　戴祖儀Figure遭海關扣查

戴祖儀為日本藝術家橋爪悠也（左小圖）開展覽，但Figure被海關扣查。

歌手戴祖儀（Joey）自組公司為日本藝術家橋爪悠也舉行在港首個藝術展，其中展出有以Joey為創作藍本的畫作、木櫈和人偶，原本還有一個1:1大人偶（Figure）由日本運送來港，可惜被扣在海關。

Joey顯得好失望地說：「今朝海關唔畀過，最快聽朝先到。（你個人偶太靚女？）可能係，佢哋要查清楚裏面係乜嘢，始終係新公司，規管嚴啲，好可惜。人偶價值5位數，之後我會放喺自己Studio，補番影相。」

原來Joey的Studio收藏了過百件藝術品，最貴一件價值60萬的畫作，是去年年底旅行時在畫廊遇到，剛巧有人撻訂她就買下來，現已升值不少。與藝術品一齊工作會愈做愈起勁，完成今個後，今個月還有兩個藝術展：「呢個係我嘅興趣。」

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