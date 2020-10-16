中國人氣設計師　解構重塑經典Chuck 70

2015年畢業於英國Royal College of Art的中國時裝設計師王逢陳，擅長運用解構性剪裁輪廓去演繹前衞且帶實驗味道的男裝服飾，畢業後於2016年春夏季度正式於紐約時裝周首度發表同名男裝品牌FENG CHEN WANG。於2019年春夏系列更首度與Converse合作，將多對Chuck Taylor All Star進行各種不同程度的拆解再拼接，但當時如此驚艷的聯名鞋款並無正式發售，之後亦一直保持合作關係。

今年雙方攜手推出一款兩色的FENG CHEN WANG x Converse 2 in 1 Chuck 70，設計貫徹FENG CHEN WANG招牌解構式剪裁設計，鞋身後半部分採用雙層帆布設計，而中底及大底亦被分割再拼合，營造出豐富層次感，後踭有印上「FENG CHEN WANG」字樣織帶細節及方便將鞋帶穿過固定的圈環，將波鞋迷熟悉的Chuck Taylor All Star以全新手法呈現。