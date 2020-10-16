否認迫吳雪儀退選　陳偉傑撐亞姐滴血驗疫準成度高

亞洲電視執行董事陳偉傑現身入圍亞姐的瑜伽活動，講到日前有退選佳麗再向東網爆料指，因吳雪儀長病不愈，亞視怕她中新冠肺炎而強迫退選，但對外稱聲吳雪儀退選是因私人原因，更找來多枝疑似驗孕棒的測試工具，要求佳麗「滴血驗疫」。

陳偉傑指吳雪儀已做了新冠肺炎測試，結果是呈陰性，並否認是吳雪儀是被迫退選：「雙方都擔心影響進度，今年比賽都有好多衫要度身訂造，最後大家一齊傾，都同意退選。」

有指吳雪儀訓練時又咳又發燒，問可有造成恐慌？陳偉傑說：「有贊助商贊助一堆測試棒做測試。（唔安排做深喉測試？驗血有啲兒戲？）贊助商係攞咗專利，好似滴血呢個準成度會高啲，本身喺啱啱個星期三都有安排啲佳麗做免疫力測試，但因為打風取消咗。」是否因吳雪儀要做測試？陳偉傑本來聲稱是，但之後卻指是為全部佳麗而做。

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