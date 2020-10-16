【美女饕廚】米芝蓮三星日本菜 （下）

上期只介紹到白燒鰻魚，之後輪到壽司了，朋友更柯打了Sake配搭。

先來吞拿不同部位的壽司，最難忘是Otoro，兩件上，Size較一般壽司店細小一點，將其放在稍微溫暖的木板上，大廚還教導我們正確吃壽司的方法，用三隻手指拿起，然後反轉將魚直接放在我們的舌頭上，如此完美的Toro與淡淡的豉油，在口中完全融化，加上微暖的壽司米飯，醋香大大提升魚的甘鮮味，化身成一口魚油香，讓我感受到何謂完美演繹的壽司。之後是赤身，即吞拿魚背部，輕炙外層，入口非常鮮嫩，魚味最濃；而Chutoro有兩個不同部位，質感柔軟甘香，入口即化。

之後是鰺壽司，用切粒方式奉客，魚肉沒有鬆散，緊緊黏着壽司飯，配上芝麻和葱花，口感非常豐富。而熟蝦壽司，看到主廚開了第一隻殼後便立刻全盤退回廚房，並要求立即再烹調一盤，原來是煮得過熟，讓我深深體會到這位名廚的執着，對出品要求的極致，再烹調出來的是蝦是完美的七成熟，非常爽口彈牙，裏面夾着自家製的蝦粉，令蝦肉更鮮甜帶甘。

緊接着的是我最愛之一的Anago穴子壽司，Anago看上去像是瘦的魚類，事實卻是肥美的魚，脂肪比例比較高，所以用高溫煮的時候脂肪分解，令魚肉變得更為柔軟，入口感覺「蓬鬆」，配上極脆的穴子皮，好吃得忍不住再叫多一件，試了鹽和醬油風味，是我吃過最好吃的穴子壽司！最後是用甜蛋和乾胡蘆醃瓜手卷作總結，讓味蕾一嘗雲淡清風，離俗忘憂。

饕廚貼士：自家製燒鰻魚

將醬油、味醂、清酒、鹽和沙糖放入鍋中，煮至融化後，熄火放涼醃製鰻魚。先蒸熟後放入焗爐以攝氏220度焗13至15分鐘即成。

——————

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）