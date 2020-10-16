老婆方媛學Dance！郭富城讚兩個女遺傳勁舞天分

天王郭富城與導演黃慶勳擔任網上節目嘉賓，分享正能量。城城表示在疫情下，發覺身邊好多朋友都不開心，諗埋一邊，所以想分享正面訊息，無論面對疫情或工作，都會遇到困難，認為冇嘢解決唔到￼￼，覺得明天一定會好，他建議大家思想上和身體上作出調節，如做運動和吃甜品，令自己開心。

他自爆也曾遇過困境，試過演出綵排時，去照太陽燈希望擁健康膚色，卻忘記戴眼罩，致雙眼發炎，又試過做演唱會時弄傷腳，要紮住腳繼續做騷，亦曾在電影扮演孫悟空，黐毛髮致敏感，為免愈忟愈焦慮，惟有調節心態。

城城自言好少放棄，一定堅持到底。提到太太方媛近日學跳舞，他即冧笑說：「好欣賞佢，佢知自己跳舞唔叻，所以去挑戰，抽時間去學，充實自己，我有睇過佢嘅跳舞片，OK呀！佢唔係上咗好多堂，睇到有天分，只係之前未發掘到出嚟。（遲啲演唱會一齊跳？）咁緊張？使唔使一家上台？大家開心就得。」他說在家會與兩個女一齊跳舞，亦大讚兩個女有天分，笑說：「遺傳因子，佢哋非常活躍。」

另外有指城城早前捐出100萬助電影基層工作者，他說：「交畀公司處理，可以出一分力等如仁慈，會盡量幫人，唔係淨係錢，要真誠真心，（有冇教兩個女助人？）佢哋細個未必知，但有教佢禮貌上，凡事要感恩。」

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