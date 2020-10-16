《使徒行者3》：爆Seed自責累死下屬　唔肯做Handler

無綫劇集《使徒行者3》去到第7集，章紀孜（黃智雯飾）與阿兜（蔡思貝飾）假借幫襯沐足店，實際與爆Seed（林峯飾）交換情報，警方收到線報指網上賭場猖獗，上級下令要打擊，目標是近年最快上位的年輕頭目龐浩祥（張振朗飾），並派出阿兜當臥底、爆Seed當Handler，不過爆Seed仍為朱倩（麥美恩飾）枉死自責，當面拒絕紀孜，紀孜拜託卓凱（苗僑偉飾）說服。

爆Seed到跌打店搵目標，更一支箭衝入房間，被老闆娘藍楠（林宣妤飾）捉住按穴位，及後爆Seed順手於藥樽拿了幾條蛇，並向在場人士大喊有蛇趁機甩身，幾日後，爆Seed路經跌打店，獲悉藍楠被發現無牌經營，只能閂門，爆Seed即邀她到其沐足店上班。韋作榮（馬國明飾）到監獄見韓建義（顧冠忠飾），望他提供更多國際罪犯資料，並以放生他作交換條件。

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