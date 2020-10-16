母親嚴管　簡淑兒反叛逃學諗番覺得低B

藝人簡淑兒在無綫劇集《C9特工》中被「怪獸家長」媽媽棒打鴛鴦，力阻「廢青」朱敏瀚追求。在美國長大的她表示戲中與媽媽的關係似曾相識，皆因現實父母的管教甚嚴：「細個唔畀去公園玩，只係有兩個地方可以去，一個係圖書館，一個就係佢哋識嘅朋友仔屋企！因為屋企有六個小朋友，所以管教特別嚴。」

家教嚴厲有好處也有反效果，簡淑兒坦言試過被媽咪用窗簾棍嚴懲，可是棍下未有出孝女，初中反叛期更變身「逃學威龍」：「讀書成績一向唔差，但有段時間開始逃學！其實冇地方去，只係唔鍾意父母管得咁嚴，大個咗諗番覺得有啲低B，都 唔知當時做乜。」嚇得父母為她「孟母三遷」，才讓她重回正軌：「當時屋企人即刻搬咗去好偏僻嘅地方， 除咗樹林乜都冇，咁就又乖番正常咁讀書。」

小時候的簡淑兒不明白母親「一打六」的 難處，18歲前除了不准去街， 更遑論拍 拖，她說：「細個同屋企人關係唔係咁 好，直到讀大學住宿舍先覺得有屋企 人係好幸福嘅事。返到屋企佢哋會煮好晒餸，又驚我餓親，會買晒罐頭畀我攞返宿舍，先明白佢哋好關心我。」近年劇接劇加上疫情，她透露今年仍未返美國探望媽媽，令她相當內疚。

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