【禍從口入】蔡嘉欣爛面半年乜都戒　周奕瑋戒白糖

消委會公布市面上9款乾香料含有可致癌物，「禍從口入」大家揀選食物真係要格外小心，不少藝人都曾經戒食自己至愛食物，一切以健康為先！

蔡嘉欣：「我試過為咗皮膚而唔食任何甜品，我幾年前曾經試過爛臉爛得好犀利，爛咗半年，於是我嘗試唔好食啲咁刺激嘅食物，例如朱古力、牛肉同甜品，我都戒咗一個月，但都冇乜幫咗，可能我個底太毒，我之後用其他方法解決咗個爛臉問題，之後都冇戒過口，除咗減肥。」

何佩珉：「我曾經試過戒食朱古力，因為有一段時間好似上咗癮，日日都要食粒朱古力先心息，但為咗健康同減肥，我戒咗一個月，依家有食番但已經冇以前咁上癮。」

周奕瑋：「我多年前拍節目嘅時候曾經聽過一位專家講白糖對身體唔好，所以有段時間我係戒白糖，例如飲咖啡用黃糖去代替白糖，我戒咗三個月左右，後來有朋友同我講你食嘅蛋糕同麵包，可能落咗白糖你都唔知，好似當頭棒喝咁，於是我就放棄咗，而且戒白糖嗰三個月，我又唔覺得自己身體好咗。」

藝人蔡宛珊：「我曾經戒食糖和澱粉質，因為我做生酮飲食，跟咗四年，覺得生酮對身體健康，糖和澱粉質對人體唔係咁有益，特別係糖，食咗落肚令身體產生炎症，甚至可能會引發第二啲疾病。另外，我都戒食牛和羊好多年，主要因為環保和愛護動物，覺得食少啲紅肉健康啲，其實之前有資料顯示，紅肉或加工食物，有致癌機會，所以我都戒咗好多年。」

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