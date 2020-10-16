Lamborghini Urraco　70年代經典回味

50年前(即1970年)，意大利超跑品牌Lamborghini 發表了首款採用前後麥花臣獨立式懸掛系統及首款搭載創新中後置V8引擎的量產硬頂跑車Urraco。

車長僅4.25米，並採用2+2座位布局的Urraco，是當時林寶堅尼時任首席工程師Paolo Stanzani先生與Carrozzeria Bertone公司時任首席設計師Marcello Gandini先生聯手操刀之作。

首款推出的是在1970-1976年期間進行生產的P250 Urraco，「P」代表後置引擎布局，「250」則代表引擎排量。所搭載創新2.5L V8引擎，在轉速為7,800rpm時可輸出達220hp強勁馬力，極速達245km/h。另在1974年，廠方還先後推出分別搭載2.0L及3.0L V8引擎、最大馬力分別為182hp及265hp的P200 及P300 Urraco，並在1975-1979年期間進行生產。最重要的是，Urraco的誕生推動了打後50年的V8車型，以至Gallardo和現在的Huracán等V10引擎的推出。