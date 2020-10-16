孭66磅戰衣從天而降　宋茜被評肥腫金鷹女神

《第13屆金鷹電視藝術節閉幕式暨第30屆金鷹獎頒獎典禮》，將於18日舉行。今晚先揭開藝術節的開幕式，焦點落在女星宋茜以金光羽衣女神造型上，她「從天而降」為晚會擔任壓軸嘉賓。

原本贏出「金鷹女神」第一名的宋茜，因票數被質疑，大會清票後，趙麗穎升呢到榜首，但有體育精神的她，晚上依然出席晚會，獲不少粉絲在門外打氣，宋茜亦暖心送上奶茶！

被挫票的宋茜，輸人不輸陣，在文藝晚會上身穿名師計師的金光羽衣，頭戴皇冠，以「從天而降」的儀式出場，成為壓軸表演嘉賓，由於造型並不輕巧，重達66磅，需由台上專人為她拿裙擺，亦有不少網喝心指她造型肥腫。

她事後解釋：「心情激動，很大鼓勵，作為金鷹女神都要肩負責任，予人關注金鷹節。」而其他女星亦「胸群」而出，當中包括關曉彤的珊瑚藍海星裙，再配以珍珠的眼妝，最為亮眼，李一桐則以藍綠色的BraTop低胸人魚公主長裙上陣，而譚松韻的粉紅刺繡紗裙，花瓣散落在裙擺上，美如小仙女。

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