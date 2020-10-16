加薪50蚊催續約　曾偉明遭無綫高層睇死冇人簽

資深藝人曾偉明為香港開電視節目《開工大吉77》任嘉賓，與任主持的好友苑瓊丹大談多年來的演藝經歷，他透露當年誤打誤撞入行：「嗰時陪朋友去考佳視（佳藝電視台）訓練班，佢考唔中我考得中！諗住入行做明星，點知畀人調去學做武師，但未做過電視圈，咁咪試下讀三個月，之後到無綫又請人，又畀我考中，從此令我愛上演戲。」自嘲「惡形惡相」的他，多年來比較多拍動作戲，從未試過拍感情戲，故老婆不擔心他戲假情真。

現年67歲的曾偉明處於半退休狀態，除了出任村長幫助居民外，閒時會釣魚打發時間：「依家個仔好乖，佢明白我返工辛苦，自己冇讀過大學，所以佢要幫我完成心願，至於太太就係我初戀情人，幾十年嚟都未同她講過『我愛你』，因為我係戲行，愈唔講愈真實，呢次透過節目被逼示愛，真係大整蠱。」

談及由無綫過檔亞視的原因，曾偉明表示由於當年即將約滿無綫，談續約時，高層命他儘快簽，表示公司好慷慨地加了「五十元」薪金給他，並說沒有其他公司會簽他的。曾偉明表示這淡氣好難吞下去，他沒有簽，並跟了周潤發到新加坡演話劇，與此同時，亞視高層飛抵當地和他談跳槽，加薪三倍，先付有訂金，返港後在飯局簽約，待遇如大星明一樣。之後他在亞視演出了《再見艷陽天》，成為了自己的代表作。

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