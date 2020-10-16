俗語有話「女追男隔層紗」，雖然話女性主動出擊成功率相當高，但係都要講自身質素有幾高，好似今次推介幾部作品中嘅脫星咁，個個都有樣有身材，加埋夠主動又豪放，溝仔上床真係話咁易呀！

滿足慾望

大部分嘅男人都係種膚淺嘅生物，想吸引佢哋嘅注意，其實方法好簡單，只要有對巨乳就得，好似呢套由四仔名廠Elegant Angel推出嘅《Beautiful & Stacked #4》就係以此作為主題。搵嚟Phoenix Marie、Priya Rai、Missy Martinez同Alexis Ford四位巨乳脫星演出，故事講述佢哋天生性慾旺盛，為咗滿足個人慾望，於是每晚都四出搵仔。而當中表現最落力嘅，就係擁有一對33D巨乳嘅Alexis Ford，佢解釋話因為好耐冇曳曳，唔搵仔解決會好難忍喎！

盡情發洩

慾火焚身嘅時候，梗係要諗辦法去解決啦！如果係脫星嘅話，佢哋又會點做呢？喺Devil's Film炮製嘅《OMG! I Fxxxed a Bratty Teen》中，一眾脫星就話好簡單，由片廠安排一班精壯男優同佢哋瘋狂激戰，將慾火盡情發洩。不過純粹床戰場面當然未夠吸引，因此片廠搵嚟Kenzie Reeves、Kendra Spade、Gia Derza及Alison Rey四位青春脫星演出，展露鮮嫩又火辣嘅胴體，足以令四仔迷睇到流晒口水！

難以抗拒

索女主動埋身夠唔夠正先？如果索得嚟身材仲前凸後趷，男人冇可能忍到喇啩？呢套由Elegant Angel出品嘅《Lil' Angels #6》，貫徹系列以巨乳同好色嘅風格，令四仔迷睇到心跳加速，今次搵嚟Lisa Ann、Lily LaBeau、Charlotte Stokely等幾位身懷巨乳嘅脫星演出，故事講佢哋利用天賦本錢溝仔上床，令人難以抗拒。當中以Tessa Lane最吸睛，唔單止個樣索得嚟又夠姣，一對E Cup巨乳更係勁有質感，加上主動又搶韁嘅床上表現，更係極具官能刺激。

專家評語

雖然今次介紹嘅三套作品，都係主打巨乳脫星，但係講到超級爆乳嘅話，絕對非《Lil' Angels #6》莫屬。至於論床戰場面，《Beautiful & Stacked #4》就最為激烈，尤其係脫星表現狂野又奔放嘅床上反應，真係睇到人咬牙切齒！如果想欣賞嫩口脫星嘅演出，《OMG! I Fxxxed a Bratty Teen》係最佳之選，囡囡平均年齡係22歲，青春味相當濃郁。