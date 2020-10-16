倉多真央 魔鬼S級身材

所謂創業難，守業更難，好多公司創業一年內都能夠保持水準，但係往後幾年則難以維持質素。其實AV女優亦一樣，不過倉多真央卻係例外，因為佢嘅夢想係演好每一部作品，而佢的確能夠講得出做得到！

騷味十足

人有新陳代謝，日本AV廠亦一樣，好多S1咁，每年都會發掘大量新人，亦會有女優離巢另謀發展。大家都知，S1發掘嘅女優多數都係質素優秀，所以離開之後往往都唔愁出路，而咁多位出身S1嘅現役自由身女優當中，倉多真央絕對係表現最出色嘅一位。

今年26歲嘅真央比起初出道時靚咗好多，騷味十足之餘，仍保留幾分可愛感覺，如果要將以前同現時作比較，吸引力提升咗嘅一定唔單止係美貌，仲有身材亦弗咗好多，而對H奶依然集美觀、鮮嫩及彈力十足於一身，配合埋飽滿圓潤嘅美尻，呢副S級身材認真令人「食指大動」呀！

保持水準

真央喺2012年開始拍AV，由於樣子俏麗又好波，而且仲係以S1專屬新人身份登場，所以一度引起好多AV迷熱烈討論。一年之後，佢就離開S1，以自由身發展，同北都集團旗下嘅AV廠拍片至今。可能有人會問，既然真央質素咁優秀，點解冇AV廠同佢簽專屬合約呢？其實質素同專屬合約嘅關係不大，好似AV天后波多野結衣同大槻響咁，佢哋都係自由身，冇合約束縛反而可以拍更多唔同題材嘅作品，搵錢都快啲啦，所以真央近年每個月都有四至五部作品推出㗎！

又有人問，拍咁多AV能唔能夠保持唔到水準呢？對真央嚟講，答案係一定唔會！真央自言對拍AV充滿熱誠，仲立志成為一個產量同品質都能夠保持水準嘅出色女優。事實上，真央喺每部作品中都表現上佳，要姣有姣，搞到花容失色又得，加埋熟練靈活嘅床技，可以話部部都係精品呀！

倉多真央每次推出新作品，都會喺社交網同大家分享，所以想知道佢近期有咩新戲，就要多啲留意，當然亦唔少得欣賞佢嘅性感自拍照啦！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎

三圍：37H-24-35