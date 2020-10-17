吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、安床

忌：出行、詞訟、移靈

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、2、3、7

幸運顏色：紫

生肖指數 是日吉星：猴

鼠：→ 你有時太過自我，其實別人的意見對你也有一定幫助，放下自我接受意見。

牛：↑ 這天善用直覺去捕捉商機，試着從衣着及語言着手，能吸引到新的客戶。

虎：↓ 工作壓力不小，放工看笑片可放鬆心情；或邀約情人會面令你回復精神。

兔：→ 今天滿有自信地與對象告白，但中途被他人攔途截擊，讓你感到十分沮喪。

龍：→ 家庭問題花了你不少時間和精力，但也無法解決煩惱。出外逛逛可解悶氣。

蛇：↓ 無法認同同事的想法，將會造成隔閡，引起麻煩。金色有助運勢提升。

馬：→ 有困難可以找朋友來幫幫忙，勿因為面子而拒絕援手，否則後果會更差呢。

羊：→ 思緒冷靜的一天，對事情發展有極大幫助，做事亦得心應手。黃色助運。

猴：★ 財運亨通的一天，投資運尤佳，可作小規模的投資，能獲得不錯的利潤。

雞：↑ 工作已到了完成的階段，只要努力必定可以取得成功。黃水晶有助運勢。

狗：→ 若對親人不滿，別一直藏在心中，和對方傾訴後，關係會比以前更佳呢。

豬：↓ 是日沖煞，和伴侶有意見不合的情況，若自己沒錯應據理力爭，別再忍。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌

十二星座 是日運程

白羊：辭令及思考力較佳，戀愛運回升，多交流有利增進溝通和加強默契，宜多約會。

金牛：工作及財運甚佳，有利開單、簽約等，宜多會客等。但家事或會較頻，宜多放鬆。

雙子：人氣、人緣及桃花運佳，親子及感情關係將甚和諧，多交流、多會面，助增情誼。

巨蟹：精神士氣甚佳，情緒回穩，家庭運回升不少，較能享受家居生活，有利休養生色。

獅子：社交運佳，利交朋結友，增進情誼，宜善用公餘。但人氣及情緒不穩，宜多注意。

處女：事業及財運佳，議價力較強，求職、轉職及謀事等，宜積極。精神稍遜宜多休息。

天秤：人氣甚佳，出勤、公幹及海外項目，進展將甚平穩，成效亦較理想，宜積極行事。

天蠍：夫妻運佳，計劃生育的朋友宜把握時機。戀愛運一般，宜與伴侶多聯繫、多交流。

人馬：社交及戀愛運佳，現關係發展將甚平穩，宜積極。單身朋友的新戀情，需予耐性。

山羊：事業及工作運甚佳，開單、簽約、求職、轉職或謀事等，宜把握時機，積極行事。

水瓶：人緣及桃花運極佳，出勤、旅遊等，較易招引艷遇，但已有固定伴侶者宜多自律。

雙魚：心情較佳，夫妻及家庭運回升不少，將較能享受家居及婚姻生活，宜善用公餘。

預測：下周大市，價位走勢雖強，但投機氣氛較濃，入市前須提高警覺。