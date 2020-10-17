是日星玄
2020年10月17日 00:00
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2020年10月17日（星期六）庚子年九月初一癸巳水危日
吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午7時至9時
凶時：中午11時至1時、下午1時至3時
宜：嫁娶、移居、安床
忌：出行、詞訟、移靈
幸運方向：坐東南向西北
幸運數字：1、2、3、7
幸運顏色：紫
生肖指數 是日吉星：猴
鼠：→ 你有時太過自我，其實別人的意見對你也有一定幫助，放下自我接受意見。
牛：↑ 這天善用直覺去捕捉商機，試着從衣着及語言着手，能吸引到新的客戶。
虎：↓ 工作壓力不小，放工看笑片可放鬆心情；或邀約情人會面令你回復精神。
兔：→ 今天滿有自信地與對象告白，但中途被他人攔途截擊，讓你感到十分沮喪。
龍：→ 家庭問題花了你不少時間和精力，但也無法解決煩惱。出外逛逛可解悶氣。
蛇：↓ 無法認同同事的想法，將會造成隔閡，引起麻煩。金色有助運勢提升。
馬：→ 有困難可以找朋友來幫幫忙，勿因為面子而拒絕援手，否則後果會更差呢。
羊：→ 思緒冷靜的一天，對事情發展有極大幫助，做事亦得心應手。黃色助運。
猴：★ 財運亨通的一天，投資運尤佳，可作小規模的投資，能獲得不錯的利潤。
雞：↑ 工作已到了完成的階段，只要努力必定可以取得成功。黃水晶有助運勢。
狗：→ 若對親人不滿，別一直藏在心中，和對方傾訴後，關係會比以前更佳呢。
豬：↓ 是日沖煞，和伴侶有意見不合的情況，若自己沒錯應據理力爭，別再忍。
★：吉星
↑：升
→：平
↓：跌
十二星座 是日運程
白羊：辭令及思考力較佳，戀愛運回升，多交流有利增進溝通和加強默契，宜多約會。
金牛：工作及財運甚佳，有利開單、簽約等，宜多會客等。但家事或會較頻，宜多放鬆。
雙子：人氣、人緣及桃花運佳，親子及感情關係將甚和諧，多交流、多會面，助增情誼。
巨蟹：精神士氣甚佳，情緒回穩，家庭運回升不少，較能享受家居生活，有利休養生色。
獅子：社交運佳，利交朋結友，增進情誼，宜善用公餘。但人氣及情緒不穩，宜多注意。
處女：事業及財運佳，議價力較強，求職、轉職及謀事等，宜積極。精神稍遜宜多休息。
天秤：人氣甚佳，出勤、公幹及海外項目，進展將甚平穩，成效亦較理想，宜積極行事。
天蠍：夫妻運佳，計劃生育的朋友宜把握時機。戀愛運一般，宜與伴侶多聯繫、多交流。
人馬：社交及戀愛運佳，現關係發展將甚平穩，宜積極。單身朋友的新戀情，需予耐性。
山羊：事業及工作運甚佳，開單、簽約、求職、轉職或謀事等，宜把握時機，積極行事。
水瓶：人緣及桃花運極佳，出勤、旅遊等，較易招引艷遇，但已有固定伴侶者宜多自律。
雙魚：心情較佳，夫妻及家庭運回升不少，將較能享受家居及婚姻生活，宜善用公餘。
預測：下周大市，價位走勢雖強，但投機氣氛較濃，入市前須提高警覺。