8個月零收入！陳柏宇燒百萬「老本」

新冠肺炎疫情肆虐多時，娛樂圈深受其害，歌手、藝人呆坐等飯開，身為一線歌手的陳柏宇亦難逃厄運，曾與友人投資兩間火鍋店的他，因疫情影響，無奈一執笠、一頂手，最後損手離場，副業發展一落千丈，同時作為搶手「隱世歌王」的他，表示自疫情肆虐後，足足有7、8個月沒有工作零收入，這段「真空期」惟有慢慢搣「老本」。

他更慘爆說「乞食咁滯」︰「好彩之前有儲落錢，喺呢兩個月就多番啲有錢Job，又出新歌上電視宣傳，咁都冇咁慌！」問到平時使費好大？他自爆每月平均使費要6位數字，保守估計8個月就「燒錢」近百萬︰「又要交租、保險、飲食、電費、車，希望之後工作量會多啲，11月中再會出新歌。（有冇叫老婆符曉薇使少啲？）有講兩句嘅，但好難阻止，佢為工作要買衫都冇計。」「餓」極一時，柏宇前晚終於「開齋」迎來疫後首個有觀眾的公開音樂會，都算托賴啦！

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